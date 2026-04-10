Ρόδος: Τραυματίστηκε 15χρονος στο χέρι από πυροτέχνημα, μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας με εγκαύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Τραυματίστηκε 15χρονος στο χέρι από πυροτέχνημα, μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας με εγκαύματα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μαλώνα έξω από τον Ιερό Ναό της περιοχής

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 15χρονος από το χωριό Μαλώνα της Ρόδου τραυματίστηκε χθες το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό του χωριού, όταν επιχείρησε να ανάψει πυροτέχνημα μέσα στον κόσμο, την ώρα της λειτουργίας.

Το πυροτέχνημα, εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Νεκτάριος Μουστακέλλης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση με τα βεγγαλικά και τις κροτίδες συνεχίζεται ανεξέλεγκτα κι εφέτος τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους και για τον λόγο αυτό, επικοινώνησε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων ελέγχου. Στο ίδιο χωριό της Ρόδου τα προηγούμενα χρόνια, έχουν καταγραφεί και άλλοι σοβαροί τραυματισμοί στη διάρκεια του Πάσχα, επίσης από πυροτεχνήματα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

