Πέντε χρόνια από την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ: Οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι, λέει η ΕΣΗΕΑ
Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Γιώργος Καραϊβάζ στις 9 Απριλίου 2021.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει ότι, μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη στις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη και καλεί την Πολιτεία «να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

H ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Καραϊβάζ

Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.

Μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία, λόγω αμφιβολιών, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη. Τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ και ΔΟΔ) δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Όσο παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία Καραϊβάζ, θα αποτελεί αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μία ακόμα φορά την Πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.
