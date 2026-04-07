Αύριο απολογείται ο 17χρονος που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη στο Ηράκλειο
Αύριο απολογείται ο 17χρονος που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη στο Ηράκλειο
Ο κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα ενώπιον Εισαγγελέα, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη
Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών βρέθηκε νωρίτερα ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία συνομήλικής του για βιασμό, αναφέρει το creta24.gr.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών, κατοχή πορνογραφικού υλικού και οπλοφορία. Ο 17χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Μεγάλη Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, με τον 17χρονο να συλλαμβάνεται ως ο κύριος δράστης, ενώ οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος οδήγησε με αυτοκίνητο την ανήλικη παθούσα –με την οποία είχε φιλική σχέση– σε έναν υπαίθριο χώρο που είναι γνωστός ως «Γηπεδάκι», λίγα μέτρα από το κοιμητήριο του Καστελλίου. Εκεί, της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε χειρονομίες και γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Ακολούθως, την εξανάγκασε να προβεί η ίδια σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, και πάλι χωρίς τη θέλησή της.
Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή κατά την αστυνομική έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί στην οικογενειακή τους κατοικία. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα Apple iPhone 16 μαύρου χρώματος, που ανήκε στον 17χρονο. Από τον αρχικό έλεγχο της συσκευής –χωρίς να ανοίξουν επικοινωνίες που προστατεύονται από το απόρρητο– βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Από την ίδια οικία προσήχθη για προληπτικό έλεγχο και ένας ενήλικος αδελφός του δράστη. Ο προσαχθείς πέρασε από το σύστημα POL χωρίς να βρεθεί οποιοδήποτε εκκρεμές σε βάρος του.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών, κατοχή πορνογραφικού υλικού και οπλοφορία. Ο 17χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Μεγάλη Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, με τον 17χρονο να συλλαμβάνεται ως ο κύριος δράστης, ενώ οι γονείς του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος οδήγησε με αυτοκίνητο την ανήλικη παθούσα –με την οποία είχε φιλική σχέση– σε έναν υπαίθριο χώρο που είναι γνωστός ως «Γηπεδάκι», λίγα μέτρα από το κοιμητήριο του Καστελλίου. Εκεί, της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε χειρονομίες και γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Ακολούθως, την εξανάγκασε να προβεί η ίδια σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, και πάλι χωρίς τη θέλησή της.
Το χρονικό της υπόθεσης
Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή κατά την αστυνομική έρευνα που έγινε σήμερα το πρωί στην οικογενειακή τους κατοικία. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα Apple iPhone 16 μαύρου χρώματος, που ανήκε στον 17χρονο. Από τον αρχικό έλεγχο της συσκευής –χωρίς να ανοίξουν επικοινωνίες που προστατεύονται από το απόρρητο– βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Δικογραφία και σε βάρος των γονιών τουΠαράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονιών του, καθώς κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για να αποτρέψουν την τέλεση των αδικημάτων από τον γιο τους.
Από την ίδια οικία προσήχθη για προληπτικό έλεγχο και ένας ενήλικος αδελφός του δράστη. Ο προσαχθείς πέρασε από το σύστημα POL χωρίς να βρεθεί οποιοδήποτε εκκρεμές σε βάρος του.
