Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και μετρητά
Ο 22χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας ενώ είχε στην κατοχή 13 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών κατέληξαν στα ίχνη του 22χρονου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και εν τέλει πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Ο 22χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας ενώ είχε στην κατοχή 13 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 8,4 γραμμαρίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση τους.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κοκαΐνη βάρους 8,4 γραμμαρίων,
4.085 ευρώ,
4.400 LEKE Αλβανίας,
Δύο ζυγαριές ακριβείας και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
