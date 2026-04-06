«Απόβαση» Τούρκων τουριστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πενταπλάσια η επισκεψιμότητα λόγω της visa express
Σε πενταπλασιασμό των αφίξεων των Τούρκων τουριστών σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει οδηγήσει το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε αυτά τα νησιά, τη λεγόμενη visa express, τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση για παράταση του προγράμματος για ένα ακόμη έτος αναμένεται να οδηγήσει σε νέα αυξημένη επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών στα συγκεκριμένα νησιά.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), δήλωσε πως «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζα κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».
Σημειώνεται ότι η βίζα κατά την άφιξη παρέχει σημαντική ευελιξία στους επισκέπτες που δεν μπορούν να κάνουν κρατήσεις εκ των προτέρων, ενώ έχουν γίνει ανάλογες βελτιώσεις στο λιμάνι της Σάμου και στο λιμάνι της Χίου, προκειμένου να παρέχουν αυξημένη χωρητικότητα.
