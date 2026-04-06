Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει διπλώματα λόγω Πάσχα, ποιοι εξαιρούνται
Η παραλαβή τους θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις άδειες ικανότητας οδήγησης των οχημάτων τους από τις 7 Απριλίου 2026, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.

Οι άδειες είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως από τη Δημοτική Αστυνομία.

Η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, ή θεωρημένη εξουσιοδότηση εάν παραλαμβάνει τρίτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22, ισόγειο), καθημερινά από 9.00 έως 14.30.

Δεν επιστρέφονται οι άδειες που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72, ούτε για εκτέλεση αποφάσεων δικαστικών αρχών.
