Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Συνελήφθη 68χρονος στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και αρχαιότητες, εντοπίστηκαν οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτής μετάλλων
Στη σύλληψη ενός 68χρονου στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και αρχαιότητες προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (6/4) η Αστυνομία.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και σε άλλους χώρους, που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ένα οπλοπολυβόλο,
- ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,
- Δύο αεροβόλα όπλα
- Δύο κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,
- 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- Τρία κάλυκες και
- Ένας ανιχνευτής μετάλλων
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
