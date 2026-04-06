Συνελήφθη 68χρονος στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και αρχαιότητες, εντοπίστηκαν οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτής μετάλλων
ΕΛΛΑΔΑ
όπλα Ρέθυμνο Κρήτη Σύλληψη Αρχαιότητες

Συνελήφθη 68χρονος στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και αρχαιότητες, εντοπίστηκαν οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτής μετάλλων

Βρέθηκε και ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου και σφαίρες

Συνελήφθη 68χρονος στο Ρέθυμνο για οπλοκατοχή και αρχαιότητες, εντοπίστηκαν οπλοπολυβόλο, πιστόλια και ανιχνευτής μετάλλων
Στη σύλληψη ενός 68χρονου στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και αρχαιότητες προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (6/4) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι και σε άλλους χώρους, που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- ένα οπλοπολυβόλο,

- ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,

- Δύο αεροβόλα όπλα

- Δύο κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,

- 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

- Τρία κάλυκες και

- Ένας ανιχνευτής μετάλλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

