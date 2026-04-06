Χίος: Πέντε σοβαρά εγκαυματίες στο νοσοκομείο, ενδείξεις ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος

Χίος: Πέντε σοβαρά εγκαυματίες στο νοσοκομείο, ενδείξεις ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

Σήμερα θα αποφασιστεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών

Χίος: Πέντε σοβαρά εγκαυματίες στο νοσοκομείο, ενδείξεις ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση
Πέντε εγκαυματίες, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά που παρέμειναν για νοσηλεία και ένας που πήρε εξιτήριο, μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια, αλλά και στο σώμα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι ενδείξεις δείχνουν ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης, για το γνωστό έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου, αλλά άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένα εγκαύματα.

Στο Νοσοκομείο της Χίου παρέμειναν οι τρείς άντρες και η μία κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα περίπου 40 ετών και άλλους τρεις νεαρούς μεταξύ 20 και 25 ετών.

Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους ώστε να εκτιμηθεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

