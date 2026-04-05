Ακόμα μία γυναίκα κατήγγειλε μέλος της οικογένειας Βιλανάκη: Η απάτη με τις λίρες και οι φωτογραφίες ενώ ήταν γυμνή
Τη νέα καταγγελία κάνει πρώην τραπεζική υπάλληλος - Τι κατέθεσε χθες στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ
Μία ακόμη καταγγελία, με ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς, κατατέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες χθες στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με καταγγέλλουσα πρώην τραπεζική υπάλληλο, η οποία περιγράφει ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με μέλος της οικογένειας Βιλανάκη σε δύο διαφορετικές φάσεις, με αφετηρία όπως αναφέρει μία υπόθεση εξαπάτησης με πρόσχημα την αγορά χρυσών λιρών.
Η Τ.Κ., υποστηρίζει ότι η περιπέτειά της ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007, όταν διέθετε 125.000 ευρώ, ποσό που, όπως λέει, προόριζε για την αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, στενός φίλος και συνεργάτης της, γνώστης της οικονομικής της κατάστασης, της πρότεινε να συμμετάσχει σε αγορά χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ασφαλή ευκαιρία που θα της απέφερε επιπλέον κέρδος.
Η ίδια φέρεται να δέχθηκε μόνο υπό τον όρο ότι η συναλλαγή θα γινόταν νόμιμα και παρουσία συμβολαιογράφου. Όπως καταγγέλλει, με αυτή τη διαβεβαίωση ξεκίνησε μαζί με τον συνεργάτη της για τη Λάρισα. Πριν φτάσουν, όμως, στο σημείο όπου υποτίθεται ότι θα ολοκληρωνόταν η διαδικασία, συναντήθηκαν με μέλος της οικογένειας Βιλανάκη, το οποίο κατά την καταγγελία επέβαινε σε μεγάλο τζιπ.
Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, της επιδείχθηκαν πακέτα τυλιγμένα με συσκευασία που παρέπεμπε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ανοίχθηκε και ένα από αυτά, μέσα στο οποίο υπήρχαν λίρες, ώστε να πειστεί για τη γνησιότητα της συναλλαγής. Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να ζήτησε να δει και να μετρήσει τα χρήματα. Η Τ.Κ. υποστηρίζει ότι του παρέδωσε το ποσό, εξηγώντας πως ήταν ήδη μετρημένο σε δεσμίδες. Όπως περιγράφει, αμέσως μετά της ζητήθηκε να επιβιβαστεί και η ίδια στο όχημα, ώστε όλοι μαζί να μεταβούν στον συμβολαιογράφο. Εκείνη αρνήθηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία, μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο συνοδός του έκλεισε απότομα το πορτ-μπαγκάζ και το όχημα αποχώρησε με ταχύτητα, παίρνοντας μαζί του τις 125.000 ευρώ.
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ακολούθησαν επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες το πρόσωπο που κατονομάζει φερόταν να της λέει ότι «κάτι είδε και έφυγε», ζητώντας της να παραμείνει στο σημείο και να περιμένει. Όταν, όπως λέει, κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο να επιστρέψει, απευθύνθηκε στην Ασφάλεια Λάρισας.
Εκεί, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει, αντί να βρει άμεση ανταπόκριση, δέχθηκε αποτρεπτικές συστάσεις. Η ίδια υποστηρίζει ότι επέμεινε ώστε να καταγραφεί η αναφορά της, ωστόσο έφυγε χωρίς αντίγραφο ή αριθμό πρωτοκόλλου. Όπως αναφέρει, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της το επόμενο διάστημα, δεν έλαβε ποτέ αριθμό πρωτοκόλλου για την καταγγελία που πίστευε ότι είχε υποβάλει.
Μάλιστα, όπως καταθέτει, λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή της από το αστυνομικό τμήμα δέχθηκε τηλεφώνημα από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο κατά την ίδια την απείλησε, λέγοντάς της να μην απευθυνθεί αλλού, με αναφορά στην οικογένεια και στο σπίτι της. Για μήνες, όπως ισχυρίζεται, συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του, με εκείνον να υπόσχεται ότι θα της επιστρέψει τα χρήματα, μέχρι που το τηλέφωνό του σταμάτησε να λειτουργεί.
Η υπόθεση, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δεν σταμάτησε εκεί. Ύστερα από τρία έως τέσσερα χρόνια, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να επανεμφανίστηκε, ζητώντας της συγγνώμη και υποσχόμενο εκ νέου ότι θα της επιστρέψει το ποσό. Η Τ.Κ. αναφέρει ότι πείστηκε να τον συναντήσει για φαγητό, θεωρώντας ότι ίσως υπήρχε περιθώριο να λήξει η οικονομική εκκρεμότητα.
Ωστόσο, όσα ακολούθησαν, όπως τα περιγράφει, είναι ακόμη πιο σοβαρά. Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της προτάθηκε να συμμετάσχει σε παράνομες ενέργειες με πλαστά χαρτονομίσματα, πρόταση που όπως λέει απέρριψε κατηγορηματικά. Στη συνέχεια, όταν μπήκε στο αυτοκίνητο για να αποχωρήσει, υποστηρίζει ότι έχασε τις αισθήσεις της.
Όταν συνήλθε, όπως κατέθεσε, βρισκόταν γυμνή πάνω σε κρεβάτι ξενοδοχείου, σε κατάσταση σύγχυσης και ημιλιποθυμίας, ενώ το μέλος της οικογένειας Βιλανάκη φέρεται να τη φωτογράφιζε. Η ίδια αναφέρει ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί ούτε πώς βρέθηκε στο σημείο. Με μεγάλη δυσκολία, όπως λέει, ντύθηκε και επέστρεψε στο σπίτι της σε κατάσταση σοκ. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό άφησε πίσω του βαθύ τραύμα, με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική της υγεία, τις οποίες όπως αναφέρει κουβαλά μέχρι σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα