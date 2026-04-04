Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις τιμής για τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, δείτε βίντεο

Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή των Βαΐων στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων , με τιμώμενη χώρα την Γαλλία.

Οι σημερινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Φιλελλήνων, του Ιωσήφ Ρωγών και Κοζύλης, του Ιακώβου Μάγερ, του Λόρδου Βύρωνα , των Γάλλων Φιλελλήνων και των Κυπρίων Αγωνιστών.





Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λάβαρου, του Τίμιου Σταυρού του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης, Ιωσήφ και του καριοφιλιού του στρατηγού, Δημητρίου Μακρή, από το μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Στην συνέχεια, θα ξεκινήσει ο 78ος δρόμος θυσίας από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών και του 8ου παιδικού δρόμου θυσίας, από την Πύλη.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει η Μαρία Καμηλάκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τίτλος της ομιλίας είναι: «Όψεις της γλώσσας του Τύπου κατά την Επανάσταση του 1821. Η περίπτωση της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά».

Στις 5:00 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του μητροπολίτη Πατρών, Χρυσοστόμου.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 6:30, θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Κατόπιν, θα παρουσιαστεί δρώμενο και αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα, Χρήστου Καψάλη, από τον Θωμά Θεοφιλάτο με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.





Αύριο στο Μεσολόγγι ο ΠτΔ και ο πρωθυπουργός

Αύριο, Κυριακή των Βαΐων, θα τελεστεί στις 7:00 το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 το πρωί θα ψαλλεί δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.



Στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 2:00 μετά το μεσημέρι θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης -Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης - Πινακοθήκη.







Μενδώνη: «Το Μεσολόγγι εξακολουθεί να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί»





«Το Μεσολόγγι εξακολουθεί να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Όχι απλώς ως μνήμη ενός ηρωικού παρελθόντος, αλλά και ως ζωντανή παρακαταθήκη ενότητας, συνέπειας, ευθύνης και προσήλωσης στο υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινιάζοντας τον πλήρως αποκατεστημένο Κήπο των Ηρώων, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, με τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.



Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, η κ. Μενδώνη σημείωσε: «Το Μεσολόγγι δεν υπήρξε απλώς πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Υπήρξε ο τόπος, όπου η ανθρώπινη δοκιμασία εξελίχθηκε σε ηθικό μεγαλείο. Μια μικρή πόλη που, μέσα από τη σκληρή πολιορκία και την ύστατη πράξη της Εξόδου, ανεδείχθη σε "ιερό βωμό", σε "πόλη των τιμών", σε ζωντανή απόδειξη της ακατάβλητης προσήλωσης ενός λαού στην ελευθερία. Παραδίδουμε στο Μεσολόγγι, στην Ελλάδα και το Έθνος τον αποκατεστημένο Κήπο των Ηρώων. Την κατ' εξοχήν κιβωτό μνήμης της πολιορκίας και της Εξόδου. Ορόσημο ανέσπερο του αγώνα των Ελλήνων, τόπος σεπτός του αγώνα κάθε ελεύθερου ανθρώπου για το ύψιστο αγαθό. Ο Κήπος των Ηρώων αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μνημεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία, σε ακτινοβολία και σημασία, γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Δύο αιώνες μετά, το Μεσολόγγι εξακολουθεί να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί. Όχι απλώς ως μνήμη ενός ηρωικού παρελθόντος, αλλά και ως ζωντανή παρακαταθήκη ενότητας, συνέπειας, ευθύνης και προσήλωσης στο υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, ενισχυμένων κινδύνων και σοβαρών ιστορικών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας, μας υπενθυμίζει ότι η δύναμη του Έθνους μας βρίσκεται στην ομοψυχία του. Απέναντι στη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων, το χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε τη μνήμη τους και να αντλήσουμε από αυτήν το πρότυπο και το μέτρο της δικής μας στάσης. Να στεκόμαστε με συνέπεια, ενότητα και αποφασιστικότητα, έχοντας ως πυξίδα το ιδανικό που τους οδήγησε στην αθανασία: Την ακατάλυτη προσήλωση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία».



Όσον αφορά στο έργο, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, «ο Κήπος των Ηρώων είναι ένα εμβληματικό μνημείο με υψηλό συμβολισμό, στο οποίο έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, ενώ με την παράδοση του έργου από το υπουργείο, ο Κήπος των Ηρώων αναδεικνύεται ως ένας χώρος υψηλής ιστορικής αξίας και εθνικής μνήμης, διασφαλίζοντας ότι το μήνυμα της θυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων θα παραμείνει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου».





είχε σήμερα ένα σύντομο τετ-α-τετ σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Σε αυτή τη συνάντηση το τετ-α-τετ συζητήθηκε η αυριανή κοινή παρουσία του πρωθυπουργού και του Προέδρου στις εκδηλώσεις για την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής.