Αφιέρωμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου αποτελεί μια κορυφαία στιγμή ιστορικής μνήμης και συλλογικού στοχασμού για τον ελληνισμό. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ertnews 105,8)με σειρά εκπομπών από την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 επιχειρεί μια αναδρομή σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και δίνει την ευκαιρία βαθύτερης κατανόησης των αξιών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη εθνική ταυτότητα, δηλαδή την ελευθερία, τη θυσία, την αντοχή και την αξιοπρέπεια απέναντι στις πιο αντίξοες συνθήκες.Ο κύκλος των εκπομπών επιχειρεί να φωτίσει πολύπλευρα την ιστορική, πολιτική και πολιτισμική σημασία της Εξόδου, με τη ματιά διακεκριμένων πανεπιστημιακών, ιστορικών, συγγραφέων και ανθρώπων του πολιτισμού. Αναδεικνύονται όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και οι λιγότερο γνωστές πτυχές τους, όπωσ η καθημερινότητα των πολιορκημένων, ο ρόλος των γυναικών, η διεθνής απήχηση και ο φιλελληνισμός, καθώς και η αποτύπωση της θυσίας στην τέχνη και τη συλλογική μνήμη.Η σύνδεση του ιστορικού γεγονότος με τη σύγχρονη εποχή καθιστά τις εκπομπές αυτές επίκαιρες και ουσιαστικές. Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, λειτουργεί ως διαρκές σημείο αναφοράς για τις προκλήσεις του παρόντος και τις αξίες που καλούμαστε να υπερασπιστούμε.Δείτε το πρόγραμμα των εκπομπών:7.30 π.μ Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός τέχνης (έξοδος και Τέχνη)8.30 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Αθηνων9.15 Αντώνης Σέργης εκπαιδευτικός - συγγραφέας βιβλίων εφηβικής λογοτεχνίας για το βιβλίο“Ελευθεροι Πολιορκημένοι” 1826-2026 200 Χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου9.30 Ευγενία Κατούφα, δημοσιογράφος-συγγραφέας(Η Συμβολή των Γυναικών στην Έξοδο)11.10 Γιωργος Μπραχαλιάς, ιστορικος17.15 Νίκος Αλιάγας, δημοσιογράφος ( μας μεταφέρει τη συγκίνηση και το δέος από τη μεταφορά του πίνακα του Ντελακρουά στο Μεσολόγγι)

17.30 Σπύρος Διαμαντόπουλος , δήμαρχος Ιεράς πόλης Μεσολογγίου για τις εκδηλώσεις της επετείου

18.10 Γιάννης Χουντής συγγραφέας, διδάκτωρ ιστορίας και σύμβουλος της Βουλής των Λόρδων, για τις 100 μέρες του Λόρδου Byron, στο Μεσολόγγι



Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

12.40 Θανάσης Χρήστου, καθ. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Παν. Πελοπονήσου, η γεωστρατηγική σημασία του Μεσολογγίου και το χρονικό της εξόδου



Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

9.15 Οδυσσέας Κόλλιας, απόγονος του Αθανάσιου Ραζή-Κότσικα του αρχηγού της Εξόδου

13.35 Χριστίνα Κουλούρη, πρύτανης Παντείου, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, φιλελληνισμός, η απήχηση της Εξόδου στη Δυτική Ευρώπη, η αποτύπωση της Εξόδου στην τέχνη



Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

12.00-13.00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ από τον Δημήτρη Πετρόπουλο



Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

11.35 Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την παρουσία του λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι



Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

7.35 Νίκος Γιαννόπουλος, ιστορικός (για τις συνθήκες διαβίωσης, για την πείνα και το λιμό)

20.30 Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, ο ρόλος της ηρωικής θυσία στην επιτάχυνση της παρέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων και την αναζωπύρωση της ελληνικής επανάστασης



Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

12.10 Παντελής Μπουκάλας, δημοσιογράφος- συγγραφέας, Έξοδος και δημοτικό τραγούδι