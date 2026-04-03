Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη με λεία πλάκες χρυσού αξίας 160.000 ευρώ στη Γλυφάδα
Επιτήδειοι κάλεσαν τηλεφωνικά το θύμα και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας το προέτρεψαν να τοποθετήσει αντικείμενα αξίας σε αλουμινόχαρτο
Μια υπόθεση απάτης εξιχνίασε η ΕΛΑΣ στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου τρεις δράστες απέσπασαν πλάκες χρυσού από το σπίτι ενός άνδρα, λέγοντάς του ότι δήθεν είναι υπάλληλοι εταιρείας ρεύματος.
Για την υπόθεση συνελήφθη το βράδυ της 31ης Μαρτίου στην περιοχή του Ζεφυρίου ένας 23χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα.
Λίγο μετά, οι δράστες προσέγγισαν το σπίτι, πήραν τη συσκευασία που περιείχε δύο πλάκες χρυσού αξίας 160.000 ευρώ, χρήματα και χρυσαφικά και διέφυγαν.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., περίπτωση απάτης όπου -3- δράστες αφαίρεσαν δύο πλάκες χρυσού από ημεδαπό στην περιοχή της Γλυφάδας.
Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., βραδινές ώρες της 31-3-2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου, 23χρονος, κατηγορούμενος για απάτη ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο δράστες.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 30-3-2026, οι -3- δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τον ημεδαπό και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τον προέτρεψαν να τοποθετήσει αντικείμενα αξίας σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει έξω από την κεντρική πόρτα της οικίας του.
Λίγο μετά, οι δράστες προσέγγισαν την οικία και αφαίρεσαν τη συσκευασία αλουμινόχαρτου που περιείχε δύο πλάκες χρυσού αξίας -160.000- ευρώ, χρηματικό ποσό και χρυσαφικά και διέφυγαν.
Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, μετά από προανάκριση ταυτοποίησε τους τρεις δράστες και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν τον 23χρονο, βραδινές ώρες της 31-3-2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου, ενώ κατασχέθηκε και το «επιχειρησιακό» όχημα των δραστών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας διανομής ρεύματος
Συνελήφθη ένας 23χρονος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα