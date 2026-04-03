Εργολάβος τραυματίστηκε σοβαρά στην Καλαμάτα, έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής
Εργολάβος τραυματίστηκε σοβαρά στην Καλαμάτα, έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή
Σοβαρό ατύχημα έγινε σήμερα το μεσημέρι σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη συμβολή των οδών Σπετσών και Θουκυδίδου, στο Νησάκι Καλαμάτας.
Όπως αναφέρει το messinialive.gr, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος βαριά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα. Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.
Όπως αναφέρει το messinialive.gr, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος βαριά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα. Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα