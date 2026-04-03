Γιάννης Παναγόπουλος για την έρευνα του ελληνικού FBI στο σπίτι του: «Αναζητούν μάταια στοιχεία για μία ανύπαρκτη υπόθεση»
«Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε παρείχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε», τόνισε σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Με δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αναφέρθηκε στη σημερινή έρευνα, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα από την Οικονομική Αστυνομία, στο σπίτι και στο γραφείο του.
Όπως ανέφερε: «Σήμερα όπως γνωρίζετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή της δημοσιότητας.
Σήμερα όμως – δύο (2) μήνες μετά τις διαρροές και τα non papers χωρίς ακόμα να έχω πάρει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής – δέχτηκα επίσκεψη στο σπίτι και το γραφείο μου, των οργάνων της οικονομικής αστυνομίας.
Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε παρείχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι αναζητούνται επι ματαίω και με κάθε τρόπο στοιχεία για να κρατηθεί “ζωντανή” μία ανύπαρκτη υπόθεση.
Η εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και εγώ ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου ενόψει μάλιστα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ σε λίγες ημέρες».
Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες έγιναν στο σπίτι του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στο γραφείο του στη συνομοσπονδία και σε σπίτια και εταιρείες άλλων εμπλεκόμενων προσώπων με τα οποία είχαν γίνει συμβάσεις και συνεργασίες. Στη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι του Παναγόπουλου κατασχέθηκαν μια κάρτα sim, ο σκληρός δίσκος από τον υπολογιστή του και κάποια κοσμήματα μικρής αξίας που φυλάσσονταν στο χρηματοκιβώτιο της συζύγου του, η οποία έχει αποβιώσει.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσει ψηφιακά στοιχεία και έγγραφα.
Οι έρευνες διεξάγονται κατ' εντολή του οικονομικού εισαγγελέα.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε έξι φυσικά πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες - εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονταν στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονταν με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της κατέγραψε τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία απέδωσε την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.
Έρευνες του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του Παναγόπουλου για την υπεξαίρεση κονδυλίων από προγράμματα της ΓΣΕΕ
