Έρευνες του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του Παναγόπουλου για την υπεξαίρεση κονδυλίων από προγράμματα της ΓΣΕΕ
Έρευνες και σε σπίτια και εταιρείες άλλων εμπλεκομένων - Κατά πληροφορίες κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία και έγγραφα

Έρευνες σε χώρους ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα της ΓΣΕΕ διεξάγουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες έγιναν στο σπίτι του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στο γραφείο του στη συνομοσπονδία και σε σπίτια και εταιρείες άλλων εμπλεκόμενων προσώπων με τα οποία είχαν γίνει συμβάσεις και συνεργασίες.
Στη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι του Παναγόπουλου κατασχέθηκαν μια κάρτα sim, ο σκληρός δίσκος από τον υπολογιστή του και κάποια κοσμήματα μικρής αξίας που φυλάσσονταν στο χρηματοκιβώτιο της συζύγου του, η οποία έχει αποβιώσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσει ψηφιακά στοιχεία και έγγραφα.

Οι έρευνες διεξάγονται κατ' εντολή του οικονομικού εισαγγελέα.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε έξι φυσικά πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο, που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες - εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονταν στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονταν με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της κατέγραψε τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία απέδωσε την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.
