Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Θεσπρωτία
«Ίσως είναι μετασεισμός του ισχυρού σεισμού των 5,3 βαθμών» λεέι ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σεισμός μεγέθους  4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής 3/4 στη Θεσπρωτία

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθών της κλίκας Ρίχτερ και το επίκεντρο είναι στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό το εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 5 χιλιόμετρα. 

Γεράσιμος Παπαδόπουλος:  Ίσως είναι μετασεισμός του ισχυρού σεισμού των 5,3 βαθμών 

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτηση του αναφέρει πως ο σεισμός ίσως είναι μετασεισμός του ισχυρού σεισμού των 5,3 βαθμών της κλίμακς Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του

H σεισμική δράση δυτικά των Ιωαννίνων συνεχίζεται εντατικά. Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ4.5 έγινε έντονα αισθητός πριν από λίγα λεπτά, στις 17:22. Μάλλον πρόκειται για μετασεισμό του ισχυρού σεισμού με Μ5.3 στις 8 Μαρτίου.

