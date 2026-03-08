Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία
Σε μικρό εστιακό βάθος - Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη δυτική και κεντρική Ελλάδα - Σύντομη διακοπή ηλεκτροδότησης στην πόλη των Ιωαννίνων, χωρίς ρεύμα έμειναν πολλές γειτονικές περιοχές
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 05:32, στην Ήπειρο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο είναι 12 χλμ. ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα.
Τέσσερα λεπτά αργότερα συνέβη δόνηση 4,7 βαθμών περίπου στην ίδια περιοχή που βρίσκεται περίπου 20 χλμ, από τα Ιωάννινα, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.
Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ήπειρο, τα Ιόνια και τη Θεσσαλία, λόγω και της ώρας.
Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, είπε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι είναι αρκετά ισχυρός σεισμός σε σχετικά μικρό βάθος.
Η περιοχή έχει ιστορικό, πρόσθεσε και επισήμανε ότι σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν.
Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, είπε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα, είπε ότι δεν υπάρχει εικόνα για ζημιές. Στην πόλη των Ιωαννίνων πολλοί βγήκαν στους δρόμους, ενώ σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος που αποκαταστάθηκε γρήγορα μέσα στην πόλη, αν και σε περιοχές έξω από αυτή κράτησε περισσότερο.
