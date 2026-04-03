Μυτιλήνη: Διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό με τους μαθητές που έμειναν χωρίς επίβλεψη μετά από εκκλησιασμό
Ενημερώθηκε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης
Νέες εξελίξεις προκύπτουν σχετικά με περιστατικό, που σημειώθηκε στη Μυτιλήνη, όπου μαθητές Δημοτικού φέρονται να έμειναν χωρίς συνοδεία μετά τον εκκλησιασμό της Τετάρτης 1 Απριλίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η υπόθεση έχει ήδη φτάσει σε υψηλό επίπεδο, καθώς μόλις ενημερώθηκε σχετικά ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε άμεσα εντολή στην Περιφερειακή Διευθύντρια να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς οι συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.
Στο μεταξύ, έχουν ζητηθεί επίσημες εξηγήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου, που φέρεται να εμπλέκεται, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το περιστατικό πιθανόν οφείλεται σε σοβαρή ασυνεννοησία μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, όπως αναδεικνύει το «Στο Νησί», φαίνεται πως δεν υπήρξε σαφής συνεννόηση σχετικά με το αν οι μαθητές θα παρέμεναν στον χώρο της εκκλησίας ή θα επέστρεφαν άμεσα στο σχολείο, ούτε και για το ποιος είχε την ευθύνη της συνοδείας τους.
Αυτή η σύγχυση είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από δέκα παιδιά να μείνουν μόνα τους, τόσο εντός όσο και εκτός του ναού. Μάλιστα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένα από τα παιδιά βρέθηκαν σε κατάσταση έντονης φόρτισης, με κλάματα και πανικό, καθώς δεν γνώριζαν πώς να αντιδράσουν χωρίς την παρουσία ενηλίκου. Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του Επιτρόπου της εκκλησίας, ο οποίος εντόπισε τα παιδιά και τα συνόδευσε με ασφάλεια πίσω στο σχολείο, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.
Παρά την άμεση διαχείριση του περιστατικού, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πόρισμα της έρευνας και στις ενέργειες, που θα ακολουθήσουν από το Υπουργείο Παιδείας και στο εάν θα υπάρξουν σαφείς κυρώσεις και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα