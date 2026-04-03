Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν κοντά σε περιφερειακό δρόμο στον Βόλο
Τα τέσσερα άγρια ζώα φαίνονται να κυκλοφορούν ανενόχλητα σε πεζοδρόμιο δίπλα από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
Τέσσερα αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνιση τους τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/4) στο ύψος της οδού Κύπρου, στον Βόλο.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του taxydromos.gr, τα άγρια ζώα φαίνονται να κυκλοφορούν ανενόχλητα σε πεζοδρόμιο δίπλα από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπου υπήρχε κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος σε περίπτωση που ένα από αυτά πεταγόταν στον δρόμο.
Σχεδόν καθημερινές είναι πλέον οι εμφανίσεις των αγριογούρουνων στην περιοχή στους πρόποδες της Γορίτσας και στη συνοικία της Νέας Δημητριάδας, αλλά και στον Σωρό.
