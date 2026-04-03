Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τους θανάτους μάνας και κόρης σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της μητέρας και της αδελφής του στου Ζωγράφου. Σε βάρος του 54χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία.
Άγνωστα τα αίτια θανάτουΤα αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη, όπου ο 54χρονος γιος είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου με στόκο, παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στις δύο σορούς δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Η πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια στου Ζωγράφου
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή σαφή παθολογικά ευρήματα, ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατος των δύο γυναικών επήλθε περίπου την ίδια περίοδο, τουλάχιστον πριν από δύο μήνες.
Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο η προχωρημένη κατάσταση των σορών καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ξεκάθαρων αποτελεσμάτων.
Το χρονικόΗ υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενείς, ανήσυχοι λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας, ενημέρωσαν τις Αρχές, καθώς για περίπου τρεις μήνες δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής από την οικογένεια.
Ο 54χρονος γιος δεν ανταποκρινόταν σε καμία προσπάθεια επικοινωνίας, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, να εισέλθουν το πρωί στο διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν εικόνες που τους σόκαραν.
Κατά πληροφορίες, τόσο ο γιος όσο και η κόρη αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η ηλικιωμένη μητέρα είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα τους.
Ο 54χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των Αρχών, «πέθαναν μόνες τους και οι δύο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτη πέθανε η αδελφή του από καρκίνο και δύο ημέρες μετά η μητέρα του.
Απλά τις έβαλα εκεί για να μη μαθευτεί ο θάνατός τους», ενώ ερωτηθείς γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι.
