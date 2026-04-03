Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τους θανάτους μάνας και κόρης σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωγράφου Δολοφονία Γυναίκες Γιος Διαμέρισμα

Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τους θανάτους μάνας και κόρης σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Τα αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη, όπου ο 54χρονος γιος είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου με στόκο, παραμένουν αδιευκρίνιστα

Προφυλακιστέος ο 50χρονος για τους θανάτους μάνας και κόρης σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου
Βασιλική Κόκκαλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της μητέρας και της αδελφής του στου Ζωγράφου. Σε βάρος του 54χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία.

Να σημειωθεί ότι σοροί των δύο γυναικών είχαν εντοπιστεί σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε δωμάτιο σπιτιού της οικογένειας στου Ζωγράφου, το οποίο είχε «στεγανοποιηθεί» με στόκο.

Άγνωστα τα αίτια θανάτου

Τα αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη, όπου ο 54χρονος γιος είχε σφραγίσει την πόρτα του δωματίου με στόκο, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στις δύο σορούς δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια στου Ζωγράφου
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή σαφή παθολογικά ευρήματα, ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατος των δύο γυναικών επήλθε περίπου την ίδια περίοδο, τουλάχιστον πριν από δύο μήνες.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο η προχωρημένη κατάσταση των σορών καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ξεκάθαρων αποτελεσμάτων.

Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενείς, ανήσυχοι λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας, ενημέρωσαν τις Αρχές, καθώς για περίπου τρεις μήνες δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής από την οικογένεια.

Κλείσιμο
Ο 54χρονος γιος δεν ανταποκρινόταν σε καμία προσπάθεια επικοινωνίας, με αποτέλεσμα αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, να εισέλθουν το πρωί στο διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν εικόνες που τους σόκαραν.

Κατά πληροφορίες, τόσο ο γιος όσο και η κόρη αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η ηλικιωμένη μητέρα είχε αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα τους.

Ο 54χρονος συνελήφθη και, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των Αρχών, «πέθαναν μόνες τους και οι δύο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτη πέθανε η αδελφή του από καρκίνο και δύο ημέρες μετά η μητέρα του.

Απλά τις έβαλα εκεί για να μη μαθευτεί ο θάνατός τους», ενώ ερωτηθείς γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι.
Βασιλική Κόκκαλη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης