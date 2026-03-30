Από τον Σεχίδη στου Ζωγράφου: Όταν δράστες και θύματα συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς
Υποθέσεις που συγκλόνισαν με δράστες ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ψυχιατρικής φύσης
Τα προβλήματα ψυχιατρικής φύσης που εξακολουθούν να μένουν καλά φυλαγμένα πίσω από κλειστές πόρτες φαίνεται ότι αποτελούν το υπόβαθρο στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Ζωγράφου: Δύο γυναίκες, μάνα και κόρη νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο. Ο γιος και αδελφός που συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία προβάλει ισχυρισμούς που δεν συνάδουν με τα έως τώρα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και των πρώτων ιατροδικαστικών εκτιμήσεων, ενώ αναμένεται το πόρισμα της νεκροτομής των δύο γυναικών για να διαπιστωθεί ο μηχανισμός του θανάτου τους.
Η γειτονιά, ωστόσο, μιλά ήδη για σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα του 54χρονου γιου και αδελφού καθώς και μια γενικότερη δυσκολία της οικογένειας στην επικοινωνία και την κοινωνική επαφή. Ειδικά τον 54χρονο, τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που έβγαινε ελάχιστα από το σπίτι και απέφευγε κάθε επικοινωνία. Ο ίδιος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι η 56χρονη αδελφή του πέθανε από καρκίνο και γρήγορα την ακολούθησε η μητέρα τους, ηλικίας 91 ετών. Τις έβαλε στο ίδιο δωμάτιο και το σφράγισε με στόκο, ώστε να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους «και να μην τον βγάλουν από το σπίτι», όπως είπε. Η ανησυχία των συγγενών από το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με τις δύο γυναίκες οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.
Ο 46χρονος παραδέχθηκε γρήγορα την ενοχή του, είπε δε, ότι αν τον άφηναν ελεύθερο θα σκότωνε και τ' αδέλφια του: Το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, αλλά μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018 είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους. Αυτό που η γειτονιά έλεγε μετά τη δολοφονία του πατέρα, ότι δηλαδή περίμεναν πως κάτι κακό θα συνέβαινε λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας του 46χρονου, το σύστημα (σωφρονιστικό και περίθαλψης) δεν το είχε αντιληφθεί...
Τα πέντε θύματα του Θεόφιλου Σεχίδη στη ΘάσοΣχεδόν τριάντα χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 1996, η αδυναμία μιας γυναίκας, της Ελένης Σεχίδου, να επικοινωνήσει με τον άνδρα της και η απόφασή της να απευθυνθεί στην αστυνομία του Βελγίου, όπου ζούσε, αποτέλεσε την άκρη του νήματος για την αποκάλυψη μιας από τις πλέον φρικώδεις υποθέσεις στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Η Ελένη Σεχίδου αναζητούσε τον άνδρα της Βασίλη, που είχε ταξιδεύσει στην Ελλάδα τον Μάιο εκείνης της χρονιάς. Από τις πρώτες κιόλας μέρες του Μαϊου, τον μόνο που κατάφερνε να εντοπίσει ήταν τον ανιψιό του, Θεόφιλο Σεχίδη, 24 ετών τότε και φοιτητή στη Νομική Σχολή της Κομοτηνής. Η απάντηση που ελάμβανε ήταν σταθερά επαναλαμβανόμενη: Τόσο ο θείος του, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του έλειπαν στο εξωτερικό. Η έρευνα των Βέλγων δεν συνεχίστηκε, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Η Ελένη Σεχίδου ταξιδεύει στην Ελλάδα και πηγαίνει στη Φλώρινα, τόπο καταγωγής της οικογένειας, αναζητώντας ίχνη. Ο ανιψιός της, που τον γνώριζε ως άνθρωπο με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, άρχισε δήθεν να αναζητεί κι εκείνος τους γονείς, την αδελφή, τη γιαγιά και τον θείο του.
Ηταν πλέον αρχές Αυγούστου όταν ο Θεόφιλος Σεχίδης προσήχθη από την αστυνομία ως ύποπτος για την εξαφάνιση των πέντε ανθρώπων, ενώ ευρίσκονταν στη Θάσο. Οι αντιφάσεις του ήταν συνεχείς και στις 8 Αυγούστου του 1996 ομολόγησε ότι μέσα σε δύο μέρες είχε σκοτώσει και τεμαχίσει τα πέντε μέλη της οικογένειάς του, επειδή είχε νιώσει ότι τον απειλούσαν. Μάλιστα, τους κομμάτιασε ακούγοντας Τσαϊκόφσκι, έβαλε τις σορούς σε σακούλες και τις πέταξε στη χωματερή της Καβάλας. Ο Σεχίδης αν και διαγνώστηκε με σοβαρή ψυχιατρική γνώση, καταδικάστηκε σε πεντάκις ισόβια με αναγνωρισμένο καταλογισμό. Το μόνο που είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς ήταν να του βάζουν να ακούει Μπαχ. Πέθανε το 2019.
Μπήκε και βγήκε 8 φορές σε ψυχιατρεία, σκότωσε τους γονείς τουΣτα αστυνομικά χρονικά πολλές φορές έχουν καταγραφεί εγκλήματα με δράστες ανθρώπους που έχουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, είτε αδιάγνωστα, είτε διαγνωσμένα μεν, αλλά που δεν αντιμετωπίζονται με την αναγκαία αγωγή και φροντίδα - συχνά λόγω του φόβου της κοινωνικής κατακραυγής, του «στίγματος», που παρά τις προσπάθειες παραμένει ισχυρό, ιδιαίτερα στις πιο μικρές κοινωνίες. Πολλές φορές δε, ακόμη κι αν ζητείται βοήθεια ειδικών και δομών, το σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης αποδεικνύεται αναποτελεσματικό. Θύματα, είναι συχνά μέλη των οικογενειών τους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, πέρσι τον Ιούνιο στη Σπερχογεία Μεσσηνίας. Δράστης ο 61χρονος γιος και θύματα οι γονείς του, ηλικίας 97 και 94 ετών. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί συνολικά οκτώ φορές σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα καθώς είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, σχιζοτυπικές και παραληρηματικές διαταραχές. Εμενε λίγες μέρες και έπαιρνε εξιτήριο, παρότι είχε κριθεί ότι εφόσον διέκοπτε την αγωγή του θα ήταν επικίνδυνος. Ο αδελφός του, τότε, είχε περιγράψει πώς σε μια από τις νοσηλείες του είχε απειλήσει τόσο τον ίδιο, όσο και ότι θα σκότωνε τους γονείς τους.
Παιδί μου, πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο...Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, η σορός ενός 80χρονου άνδρα βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, στη Γλυφάδα. Όπως διαπιστώθηκε, τον είχε σκοτώσει ο 46χρονος γιος του. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, η τελευταία παράκληση του πατέρα στον γιο του ήταν «παιδί μου, πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο...».
Βγήκε με άδεια από το ψυχιατρείο, σκότωσε την κόρη τουΣε λιγότερες περιπτώσεις πάντως, έχει καταγραφεί δολοφονία παιδιού από ψυχιατρικά άρρωστο γονιό. Μια τέτοια ήταν η υπόθεση 18χρονης κοπέλας από το μειονοτικό χωριό της Σμίνθης στην ορεινή Ξάνθη, την οποία σκότωσε με μαχαίρι ο πατέρας της, παραμονές των Χριστουγέννων του 2017. Ο πατέρας μετά τη δολοφονία της κόρης του έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο 49χρονος άνδρας νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου της Δράμας και είχε επιστρέψει με άδεια για τις μέρες της Πρωτοχρονιάς στο σπίτι του. Η 18χρονη την οποία ο πατέρας σκότωσε με μαχαίρι ήταν η μικρότερη από τις πέντε κόρες του.
