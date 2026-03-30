«Πέθαναν μόνες τους, δεν το είπα γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» λέει ο γιος στου Ζωγράφου, συνελήφθη για ανθρωποκτονία

Το σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρές μητέρα και κόρη

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας.Το(28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.Ωστόσο, το απόγευμα της(29/3) ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό.Όταν οιπήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άντρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.Αφού ενημερώθηκε οκαι έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.