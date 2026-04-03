Νέες διώξεις για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Δύο στελέχη γνώριζαν για τη διαρροή στο εργοστάσιο» λέει ο δικηγόρος των οικογενειών
Νέες διώξεις θα ασκήσει η δικαιοσύνη για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα. Ήδη ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (3/4), ο διευθυντής του εργοστασίου και ο υπεύθυνος παραγωγής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
Φαίνεται πως από το ανακριτικό υλικό προκύπτει ότι τα δύο στελέχη της επιχείρησης γνώριζαν για την κατάσταση που αφορούσε τη διαρροή στο εργοστάσιο.
Όπως δήλωσε ο δικηγόρος των οικογενειών, Χρήστος Πατούνας, «προκύπτει αβίαστα και ξεκάθαρα ότι οι δύο κατηγορούμενοι, που κλήθηκαν σήμερα για να παραλάβουν τα κατηγορητήριά τους, γνώριζαν και δεν έπραξαν δυστυχώς τα δέοντα».
Σήμερα αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια Τρικάλων και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.
Υπενθυμίζεται πως στις 26 Ιανουαρίου είχε σημειωθεί έκρηξη στο εργοστάσιο, που αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε σωλήνα προπανίου που είχε διαρροή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.
Με τις σημερινές διώξεις κατηγορούνται συνολικά τρία άτομα για την έκρηξη στο εργοστάσιο.
