Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για κλοπές σε καταστήματα ψιλικών
Τέσσερις από τους συλληφθέντες δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
Πέντε ανήλικοι, 13 έως 17 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για κλοπές σε καταστήματα ψιλικών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στην περιοχή Χαριλάου, όπου ένας εξ αυτών φέρεται να αφαίρεσε καπνικά προϊόντα και είδη μικρής αξίας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις απασχολούσαν τον υπάλληλο.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν διαπράξει άλλες δύο κλοπές, με τον ίδιο τρόπο, σε καταστήματα στην Ανάληψη και την Καλαμαριά, αφαιρώντας μεταξύ άλλων 15 συσκευές ατμίσματος μιας χρήσης, εκ των οποίων πέντε βρέθηκαν στην κατοχή ενός συλληφθέντα.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις από τους συλληφθέντες δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
