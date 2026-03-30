Αποκάλυψη: Έπεσαν το Σαββατοκύριακο τα πρώτα πρόστιμα από τις AI κάμερες
Η αρχή έγινε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα πρώτα δεδομένα από τις «έξυπνες» κάμερες τροχαίας δείχνουν κάτι που λίγοι περίμεναν: οι παραβάσεις υπάρχουν, αλλά όχι στον βαθμό που φοβούνταν οι αρχές.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας κατέγραψε περίπου 30 παραβάσεις, με την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη να κυριαρχεί ξεκάθαρα.

Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά και το πότε γίνονται αυτές οι παραβάσεις. Οι δρόμοι ήταν πιο ανοιχτοί λόγω Σαββατοκύριακου και αυτό φαίνεται ότι ενθαρρύνει πιο επικίνδυνες συμπεριφορές. Η απουσία κυκλοφοριακής πίεσης δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά αντίθετα επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο ριψοκίνδυνες αποφάσεις, με την παραβίαση κόκκινου να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική.



Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

