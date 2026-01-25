«Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι τελευταίες λέξεις του 80χρονου πριν πέσει νεκρός από το χέρι του γιου του





Πλάνα από το σημείο όπου έγινε το φονικό:

Ανατριχίλα προκαλεί η μαρτυρία του ανθρώπου, ο οποίος το πρωί κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε πως ο 46χρονος σκοτώνει τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους, στην οδό Γυθείου, στη Γλυφάδα Ο γείτονας θύτη και θύματος κάνει λόγο για ένα φονικό καρτέρι που είχε στήσει ο 46χρονος στον πατέρα του και μόλις τον είδε άρχισε να τον καρφώνει με το μαχαίρι, την ώρα που ο 80χρονος φώναζε «Βοήθεια Παναγία μου, σώσε με».Όπως λέει, το μόνο που πρόλαβε να πει το ανυπεράσπιστο θύμα στον γιo και φονιά του προτού ξεψυχήσει ήταν: «Παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο»...«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει "βοήθεια Παναγία μου, σώσε με". Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, ήταν η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Έγινε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που αφήνει ο πατέρας του το αυτοκίνητο, εκεί του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε και πριν τον αποτελειώσει του είπε "παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο". Και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου μόνο κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε» αναφέρει ο αυτήκοος μάρτυρας.Ο δράστης πριν 12 χρόνια είχε σκοτώσει και την ίδια του τη μητέρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο 46χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών.Στις 2 Απριλίου 2018, ο 46χρονος είχε αποφυλακιστεί με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, υπό τους όρους α) της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην άνω Γλυφάδα, οικία του πατέρα του και β) την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του.Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρών με τελευταία εμφάνιση του την 16η Ιανουαρίου 2026. Όπως προκύπτει από το αρχείο του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας Αλίμου, δεν έχει απασχολήσει από το έτος 2018, ούτε είχαν προκύψει θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων επεισοδίων.



«Σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» Σήμερα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, γείτονες της οικογένειας οι οποίοι είδαν τον 46χρονο να χτυπά τον πατέρα του κάλεσαν την Άμεση Δράση και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οδό Γυθείου βρήκαν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου στο πορτ μπαγκάζ και τον γιο μέσα στο διαμέρισμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους Αστυνομικούς «σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».



Σύμφωνα με τη μαρτυρία γειτόνισσας, ο 46χρονος δεν ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του, αλλά ερχόταν να τον επισκεφτεί μία φορά στους 4 μήνες. Οι γονείς του είχαν χωρίσει και η μητέρα, πριν τη σκοτώσει, ζούσε μαζί του και με τη μικρή της κόρη σε άλλο σπίτι, στην ίδια γειτονιά.

Η δολοφονία της μητέρας του Όπως προαναφέρθηκε, ο γιος του άτυχου 80χρονου άνδρα στις 29 Μαρτίου 2014 είχε αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του με τον ίδιο τρόπο. Ο 34χρονος τότε άνδρας κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι και η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας το βράδυ και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.



Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί τότε είχαν συλλάβει τον 34χρονο και ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών. Αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι πώς ο άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος και τι ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα που δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο και τον πατέρα του.



«Το περιμέναμε να γίνει» λένε γείτονες Γείτονες του δράστη μίλησαν στους δημοσιογράφους λέγοντας ότι περίμεναν πως θα συμβεί κάτι κακό. «Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί: «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε».





Στη συνέχεια είπε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι' αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».