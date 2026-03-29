Είμαι σοκαρισμένος, προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω, λέει ο συνάδελφος του 54χρονου που σκοτώθηκε στην Εγνατία Οδό
Είμαι σοκαρισμένος, προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω, λέει ο συνάδελφος του 54χρονου που σκοτώθηκε στην Εγνατία Οδό
Ο 54χρονος μαζί με τον συνάδελφο του που οδηγούσε το όχημα βοήθειας της Εγνατίας Οδού, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ την ώρα που βοηθούσε στη διευθέτηση της κυκλοφορίας και του χώρου του ατυχήματος
Βαθύτατα θλιμμένος και σοκαρισμένος από την θανάσιμη παράσυρση του 54χρονου εργαζόμενου που σημειώθηκε χτες στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού είναι ο συνάδελφος του που ήταν μαζί στο όχημα βοήθειας και προσπαθεί να ξεπεράσει το τραγικό συμβάν που εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια του.
Ο 54χρονος μαζί με τον συνάδελφο του που οδηγούσε το όχημα βοήθειας της εταιρείας που διαχειρίζεται την λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Όπως περιέγραψε στο protothema.gr έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημειο που αρχικώς είχε συγκρουστεί ένα ΙΧ με μια νταλίκα στο ρεύμα προς την Ηγουμενίτσα προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ασφαλίσουν το σημείο του ατυχήματος.
«Είμαι σοκαρισμένος, έγιναν όλα πολύ γρήγορα, πολύ απότομα. Προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι με τον άτυχο 54χρονο «εργαζόμασταν μαζί εδώ και τρία χρόνια» ενώ επεσήμανε ότι αυτό που έγινε «ήταν πολύ άδικο» για τον συνάδελφο του.
Όπως περιέγραψε στο protothema.gr οι δυο τους έφτασαν με το όχημα βοήθειας «πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο της σύγκρουσης και ο 54χρονος κατέβηκε να βοηθήσει στη διευθέτηση της κυκλοφορίας και του χώρου του ατυχήματος.
Τότε ο 54χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που οδηγούσε ένας 78χρονος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες από την παράσυρση ο εργαζόμενος εκτινάχτηκε ψηλά και το σώμα του κατέληξε μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
«Δεν ξέρω με πόση ταχύτητα μπορεί να έτρεχε το όχημα που τον παρέσυρε, αυτό η Αστυνομία μπορεί να το πει με τις έρευνες» είπε χαρακτηριστικά.
Ο 54χρονος που έχασε τη ζωή του στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού εργαζόταν αρκετά χρόνια στα οχήματα βοήθειας τα οποία σπεύδουν πρώτα σε τροχαία δυστυχήματα, σε ακινητοποιήσεις οχημάτων κ.ά. προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα στην κυκλοφορία της οδού.
Χτες έμελλε να ήταν η τελευταία φορά που ο 54χρονος κατέβηκε να βοηθήσει σε σημείο σύγκρουσης οχημάτων ενώ το ΙΧ που τον παρέσυρε στην συνέχεια έπεσε με ορμή στην ακινητοποιημένη νταλίκα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η συνοδηγός του οχήματος 73 ετών, σύζυγος του 78χρονου οδηγού που τραυματίστηκε.
Ο 54χρονος μαζί με τον συνάδελφο του που οδηγούσε το όχημα βοήθειας της εταιρείας που διαχειρίζεται την λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Όπως περιέγραψε στο protothema.gr έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημειο που αρχικώς είχε συγκρουστεί ένα ΙΧ με μια νταλίκα στο ρεύμα προς την Ηγουμενίτσα προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ασφαλίσουν το σημείο του ατυχήματος.
«Είμαι σοκαρισμένος, έγιναν όλα πολύ γρήγορα, πολύ απότομα. Προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι με τον άτυχο 54χρονο «εργαζόμασταν μαζί εδώ και τρία χρόνια» ενώ επεσήμανε ότι αυτό που έγινε «ήταν πολύ άδικο» για τον συνάδελφο του.
Όπως περιέγραψε στο protothema.gr οι δυο τους έφτασαν με το όχημα βοήθειας «πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο της σύγκρουσης και ο 54χρονος κατέβηκε να βοηθήσει στη διευθέτηση της κυκλοφορίας και του χώρου του ατυχήματος.
Τότε ο 54χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που οδηγούσε ένας 78χρονος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες από την παράσυρση ο εργαζόμενος εκτινάχτηκε ψηλά και το σώμα του κατέληξε μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
«Δεν ξέρω με πόση ταχύτητα μπορεί να έτρεχε το όχημα που τον παρέσυρε, αυτό η Αστυνομία μπορεί να το πει με τις έρευνες» είπε χαρακτηριστικά.
Ο 54χρονος που έχασε τη ζωή του στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού εργαζόταν αρκετά χρόνια στα οχήματα βοήθειας τα οποία σπεύδουν πρώτα σε τροχαία δυστυχήματα, σε ακινητοποιήσεις οχημάτων κ.ά. προκειμένου να μην παρουσιαστούν προβλήματα στην κυκλοφορία της οδού.
Χτες έμελλε να ήταν η τελευταία φορά που ο 54χρονος κατέβηκε να βοηθήσει σε σημείο σύγκρουσης οχημάτων ενώ το ΙΧ που τον παρέσυρε στην συνέχεια έπεσε με ορμή στην ακινητοποιημένη νταλίκα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η συνοδηγός του οχήματος 73 ετών, σύζυγος του 78χρονου οδηγού που τραυματίστηκε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
