«Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο» λένε κύκλοι της Εγνατίας Οδού στο Protothema για το τραγικό δυστύχημα - Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη
Σοκαρισμένα είναι και τα στελέχη της «Νέας Εγνατία Οδός Α.Ε» από το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού με θύματα δυο άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.».
«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Στο σημείο που σημειώθηκε το διπλό τροχαίο δυστύχημα η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα και πολλά οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα ωστόσο πριν από λίγο δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ηγουμενίτσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη.
