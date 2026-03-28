«Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο» λένε κύκλοι της Εγνατίας Οδού στο Protothema για το τραγικό δυστύχημα - Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
«Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο» λένε κύκλοι της Εγνατίας Οδού στο Protothema για το τραγικό δυστύχημα - Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη

«Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο» λένε κύκλοι της Εγνατίας Οδού στο Protothema για το τραγικό δυστύχημα - Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα
Φανή Χαρίση
Σοκαρισμένα είναι και τα στελέχη της «Νέας Εγνατία Οδός Α.Ε» από το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού με θύματα δυο άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.».

«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο που σημειώθηκε το διπλό τροχαίο δυστύχημα η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα και πολλά οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα ωστόσο πριν από λίγο δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ηγουμενίτσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη.
Φανή Χαρίση
Thema Insights

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

