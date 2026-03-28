Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το τροχαίο με τις διαδοχικές συγκρούσεις και την παράσυρση του υπαλλήλου, δείτε βίντεο
«Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο» λένε κύκλοι της Εγνατίας Οδού στο Protothema.gr - Δόθηκε πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαδοχικά τροχαία δυστυχήματα το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό. Ένας από τους νεκρούς ήταν ο συνοδηγός του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο και ο δεύτερος νεκρός ήταν εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού που σταμάτησε για βοήθεια.
Όλα έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανώς λόγω χαλαζόπτωσης που καθιστούσε επικίνδυνο το οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο οδικής βοήθειας της Εγνατίας Οδού για να συνδράμει και κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο όχημα παρέσυρε τον εργαζόμενο της εταιρείας και ο οποίος εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ νεκρός είναι ο συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον υπάλληλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν σε 15 λεπτά στο σημείο με τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Οι νεκροί καθώς και δύο ακόμα ελαφρά τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας». Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύονται τραυματισμένοι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, οι δύο οδηγοί των οχημάτων που ενεπλάκησαν στα τροχαία.
Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά αλλά τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις. Το σημείο του δυστυχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της μορφολογίας των τούνελ της περιοχής και των περιορισμών στην κυκλοφορία.
Οι εικόνες από το κατεστραμμένο όχημα είναι συγκλονιστικές, με προσωπικά αντικείμενα των επιβατών διάσπαρτα στο εσωτερικό, στοιχείο που μαρτυρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το μέγεθος της τραγωδίας.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκτιμάται ότι η ταχύτητα των οχημάτων ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του περιστατικού, όπως και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Σοκαρισμένα είναι και τα στελέχη της «Νέας Εγνατία Οδός Α.Ε» από το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού με θύματα δυο άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.».
«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Στο σημείο που σημειώθηκε το διπλό τροχαίο δυστύχημα η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα και πολλά οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα ωστόσο πριν από λίγο δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ηγουμενίτσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο όπου σημειώθηκαν τα δυο τροχαία δυστυχήματα δεν υπήρχε κάποιο έργο σε εξέλιξη.
«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
