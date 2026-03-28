Αυτός είναι ο 54χρονος εργαζόμενος που παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή του ενώ τοποθετούσε κώνους στην Εγνατία Οδό
Ο άτυχος εργαζόμενος είχε σπεύσει στο σημείο μετά από θανατηφόρο σύγκρουση που είχε προηγηθεί – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία

Με καταγωγή από τα Ιωάννινα ήταν ο 54χρονος εργαζόμενος της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός» που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Εγνατία Οδό.

Ο άτυχος άνδρας είχε κατέβει από το όχημα βοήθειας της εταιρείας, προκειμένου να τοποθετήσει κώνους και να αποκλείσει το σημείο όπου είχε προηγηθεί τροχαίο ατύχημα.

Το όχημα που τον παρέσυρε οδηγούσε 78χρονος, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 73χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της. Το ζευγάρι καταγόταν από την Κέρκυρα.

Ο 54χρονος εργαζόταν επί σειρά ετών στα οχήματα βοήθειας της Εγνατίας Οδού, ενώ συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν έμπειρο και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο.

Η ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/3) εξέδωσε ανακοίνωση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».
Σχετικά Άρθρα

