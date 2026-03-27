Συνελήφθη 62χρονος στη Ζάκυνθο που πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι γειτόνισσά του
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Σύλληψη Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός 62χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης οι αστυνομικοί στη Ζάκυνθο, μετά από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και τον τραυματισμό μια γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς φέρεται να πυροβόλησε μια 60χρονη αλλοδαπή, η οποία μένει σε γειτονικό του σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν μετά από τηλεφώνημα στο 100 για πυροβολισμό σε περιοχή της Ζακύνθου. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και εντόπισαν την 60χρονη τραυματισμένη στο πόδι, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος γείτονας της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη ενώ στο χώρο του περιστατικού περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο ήταν πυροδοτημένα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 62χρονου παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια. Για τα όπλα, πλην ενός, ο 62χρονος κατείχε νόμιμες άδειες, οι οποίες ανακλήθηκαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

