Θρήνος στην Ελασσόνα για παλαίμαχο πυγμάχο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο κοντά στο Λυκούδι
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ποιος ήταν ο Νίκος Σιδηρόπουλος
Βαρύ πένθος επικρατεί στην κοινωνία της Ελασσόνας μετά την είδηση του θανάτου του 70χρονου Νίκου Σιδηρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο Ελασσόνας - Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα του Λυκουδίου.
Η πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας-Κοζάνης στάθηκε μοιραία για τον άντρα, ενώ από το συμβάν μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο Κέντρο Υγείας ακόμη τρία άτομα.
Ο Νίκος Σιδηρόπουλος υπήρξε μια εμβληματική μορφή για την περιοχή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Με προσφυγική καταγωγή, κατοικούσε για δεκαετίες με την οικογένειά του στη συνοικία του Αγίου Σπυρίδωνα.
Επαγγελματικά εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια ως ελαιοχρωματιστής, κερδίζοντας την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας για τον χαρακτήρα και την εργατικότητά του.
Στο παρελθόν είχε διακριθεί στον αθλητισμό ως παλαίμαχος πρωταθλητής και πολυνίκης της πυγμαχίας, ενώ παρέμενε ιδιαίτερα αγαπητός και στις νεότερες γενιές.
Παράλληλα, ο εκλιπών διατηρούσε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση.
Σύμφωνα με τo elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημαΤο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24/3 στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας - Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.
