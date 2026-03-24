Ένας νεκρός σε τροχαίο στην Ελασσόνα μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
Ένας νεκρός σε τροχαίο στην Ελασσόνα μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
Από τη σύγκρουση προέκυψαν και 2 τραυματίες, επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας - Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.
Σύμφωνα με τo elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.
Σύμφωνα με τo elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.
Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τουΌλοι οι εμπλεκόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου δυστυχώς για το άτομο που είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.
