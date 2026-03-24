Ένας νεκρός σε τροχαίο στην Ελασσόνα μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Από τη σύγκρουση προέκυψαν και 2 τραυματίες, επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας - Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.

Σύμφωνα με τo elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Όλοι οι εμπλεκόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου δυστυχώς για το άτομο που είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

