Τροχαίο στο Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε μαθήτρια που έκανε ποδήλατο
Τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της περιοχής
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3), στο Μεσολόγγι, όταν ΙΧ παρέσυρε ποδήλατο στο οποίο επέβαινε νεαρή μαθήτρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghinews.gr, η μαθήτρια κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και όταν επιχείρησε χτυπήθηκε από το ΙΧ. Το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και κατέληξε σε δεύτερο όχημα που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή έπεσε στο παρμπρίζ του πρώτου οχήματος.
Η μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
