Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, το βιογραφικό του

ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Αρχηγός ΚΥΣΕΑ

Η επιλογή της νέας ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος έγινε σήμερα (23/3) μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέχθηκε ο Αντιναύαρχος του Λιμενικού, Χρήστος Κοντορούχας, μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε σήμερα (23/3) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.


Το βιογραφικό του Χρήστου Κοντορουχά

Ο κ. Κοντορουχάς είναι 53 ετών και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος.

Υπηρέτησε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου ως Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ως εισηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ακολούθως στο Γρ. Υπουργού και στο Γραφείο Υπαρχηγού ΛΣ.

Από το 2009 έως το 2012 αποσπάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.

Από το 2012 μέχρι το 2019, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης στα Τμήματα Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Οργανισμών & Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Από το 2019 μέχρι και το 2023 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση.

Από το 2016 μέχρι το 2023 διετέλεσε, με παράλληλα καθήκοντα, Διευθυντής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε στη θέση του Συντονιστή του Γρ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά την προαγωγή του στον βαθμό του Υποναυάρχου το 2024.

Στις 4 Απριλίου 2025 επελέγη ως Αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και προήχθη στον βαθμό του Αντιναυάρχου.

Κλείσιμο
Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από τον βαθμό του μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και καλά τη γαλλική. Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Καίσαρη και έχει μία κόρη.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης