Πράσινο φως από το ΚΥΣΕΑ για την Ασπίδα του Αχιλλέα, εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά προγράμματα για φρεγάτες MEKO, F-16 και οι υποδομές για τα F-35

νέος αρχηγός του Λιμενικού.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.



νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Ο απερχόμενος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.



Επιπλέον, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων στα οποία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο



«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα καθ' όσον αφορά τις εισηγήσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πήρε μία σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων κατ' αρχάς όσον αφορά τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ασπίδας του Αχιλλέα. Νομίζω ότι περνάμε σε μία νέα εποχή», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του.







«Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών MEKO συνεχίζεται μετά από πολλά χρόνια και θα έχουμε τέσσερα βαπόρια τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες», είπε στη συνέχεια.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια «Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, όσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων.



Καταρχάς, όσον αφορά τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο» της Πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα σχετικά «Command & Control», νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα εποχή.



Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Φρεγατών ΜΕΚΟ. Μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους, και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε τέσσερα πλοία τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες.



Και, επίσης, τις υποδομές για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, στις ΗΠΑ.



Και τελευταίο, αλλά εξίσου πολύ σημαντικό, το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 Block 50 σε F-16 Viper. Νομίζω ότι με τα Viper αυτά, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35, νομίζω θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη.



Επίσης, δεν αγνοούμε τα θέματα των μεταγωγικών αεροσκαφών. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη συντήρηση των C-27, το πρόγραμμα «Follow-On Support». Όταν αυτή η Κυβέρνηση παρέλαβε, θυμίζω ότι η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα, έχουμε «αναστήσει» τον Στόλο μας.



Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μια γενιά τουλάχιστον δυο ή τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον, αφού ενημερωθεί και η Βουλή».

23.03.2026, 13:47