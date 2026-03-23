Καλλιθέα: Θρίλερ με 21χρονο που αγνοείται από τις 12 Μαρτίου

Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος, συνελήφθη ο οδηγός

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειας – Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός νέου άνδρα από την περιοχή της Καλλιθέας. Ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος αγνοείται από τις 12 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού». Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος έχει ύψος 1,73 μέτρα, ζυγίζει 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και στο κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.
