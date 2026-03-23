Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα για τα ταξί - Χειρόφρενο τραβούν και τα τρένα λόγω Τεμπών

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Δευτέρα (23/3) σε αρκετούς από αυτούς, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, λόγω τροχαίου με δύο εμπλεκόμενα οχήματα, που σημειώθηκε στο Παλατάκι Χαϊδαρίου, στο φανάρι στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην αριστερή λωρίδα, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρας, ενώ τέλος με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα για τα ταξί - Χειρόφρενο τραβούν και τα τρένα λόγω Τεμπών

Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

«Χειρόφρενο» τραβούν σήμερα και τα τρένα λόγω Τεμπών
Παράλληλα, 24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας προκήρυξε για σήμερα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
