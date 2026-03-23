Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
UPD:
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Δευτέρα (23/3) σε αρκετούς από αυτούς, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Συγκεκριμένα, λόγω τροχαίου με δύο εμπλεκόμενα οχήματα, που σημειώθηκε στο Παλατάκι Χαϊδαρίου, στο φανάρι στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην αριστερή λωρίδα, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.
Στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρας, ενώ τέλος με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Παράλληλα, 24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας προκήρυξε για σήμερα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 23, 2026
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/2BjehnOXmV
Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα για τα ταξί - Χειρόφρενο τραβούν και τα τρένα λόγω ΤεμπώνΠανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα