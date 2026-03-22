Άδωνις Γεωργιάδης: Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί
Παρέμβαση Γεωργιάδη για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα των 15 νεφροπαθών του νησιού – Το θέμα θα δρομολογηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ της Πέμπτης

Στη ΜΤΝ Αίγινας θα συνεχίσουν να πηγαίνουν οι νεφροπαθείς του νησιού, εξήγησε με παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που συνομίλησε και με τον νεφρολόγο της μονάδας.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στο Action24 και εξήγησε το πρόβλημα αλλά και πώς θα δρομολογηθεί η αποκατάστασή του, προκειμένου οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο νησί και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις τους στην Αττική.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας, που θα επέτρεπε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η λύση θα δρομολογηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη, για να υπάρξει σχετική απόφαση και να συναφθεί νέα σύμβαση, υπό τον όρο ότι η Μονάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς από αύριο.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον νεφρολόγο της Μονάδας, που δήλωσε ετοιμότητα να συνεχίσει την εξυπηρέτησή τους.

Τηλεφωνική παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη στο ACTION24 22.03.2026
Σχετικά Άρθρα

