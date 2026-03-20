Ακτοπλοΐα: Χωρίς απόφαση για άμεση λήψη μέτρων η πρώτη σύσκεψη για το αυξημένο κόστος στα εισιτήρια
Ανοιχτή η αναζήτηση λύσεων για να μην περάσουν οι αυξήσεις του λειτουργικού κόστους των εταιρειών λόγω της ενεργειακής κρίσης στα ναύλα. Θα ξανασυναντηθούν κυβέρνηση –ακτοπλόοι
Χωρίς απτά αποτελέσματα κατέληξε η πρώτη ευρεία σύσκεψη κυβέρνησης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου λειτουργικού κόστους των εταιρειών, το οποίο επιβαρύνεται περαιτέρω από τις διεθνείς εξελίξεις και την ενεργειακή αβεβαιότητα.
Στη συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσης Θεοδωράτος, υπογράμμισε στο newmoney ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μια τόσο διευρυμένη συζήτηση με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, κατά την οποία αναγνωρίστηκε το μέγεθος του προβλήματος. «Αυτό που κρατάμε. Είναι ότι η ακτοπλοΐα, για πρώτη φορά, έλαβε της προσοχής που της πρέπει από την κυβέρνηση». Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, κυρίως λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμων και των γεωπολιτικών εντάσεων, με χαρακτηριστική αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν, που έχει οδηγήσει σε εκτροχιασμό των δαπανών.
Ωστόσο, όπως είπε, δεν υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα, όσο παραμένει ασαφές το χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης της κρίσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Συζητήθηκαν κάποιες λύσεις, οι οποίες θα μελετηθούν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την πλευρά των εταιρειών, ώστε να δούμε πώς μπορεί να περιοριστεί η επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή», σημείωσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος, κυβερνητικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, με στόχο τη στήριξη των πολιτών και της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη στάση της κυβέρνησης, τονίζοντας:
«Η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει ποτέ αυτά τα 7 χρόνια, όποια κρίση κι αν έχει προκύψει, τους συμπολίτες μας και τους Έλληνες αβοήθητους».
Παράλληλα, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο και την προεδρία της κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης.
«Μελετούμε τα στοιχεία με όλο το οικονομικό επιτελείο και την προεδρία της κυβέρνησης, για να στηρίξουμε τους Έλληνες», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς κυβέρνηση και ακτοπλοϊκές εταιρείες αναζητούν κοινά αποδεκτές λύσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα