ΔΥΠΑ: Αιτήσεις συμμετοχής παρόχων πιστοποίησης στο νέο πρόγραμμα
Το έργο απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους - μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα - Έχει διάρκεια 150 ώρες

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 14:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Παρόχους Πιστοποίησης για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», της Δράσης 16913.

Οι Πάροχοι Πιστοποίησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους

Το έργο, απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους - μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Έχει διάρκεια 150 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης περιλαμβάνοντας 149 ώρες ασύγχρονης και 1 ώρας σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers). Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification vouchers).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
