Οι μουσουλμάνοι της Αθήνας γιόρτασαν το τέλος του Ραμαζανιού, δείτε βίντεο
Η μεγάλη «Γιορτή της Λύσης της Νηστείας», σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού
Πολύ πριν από τις 7 το πρωί σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών άρχισε να κατακλύζεται από εκατοντάδες Μουσουλμάνους για να γιορτάσουν το Ιντ αλ-φιτρ, τη μεγάλη «Γιορτή της Λύσης της Νηστείας», που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.
Η σημερινή γιορτή δεν ήταν δεδομένη μέχρι χθες το βράδυ. Όπως προστάζει η παράδοση, οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο παρέμειναν με το βλέμμα στραμμένο στον δυτικό ορίζοντα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, αναζητώντας τη νέα σελήνη (Hilal).
Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «θέαση του φεγγαριού» (Moon Sighting) είναι καθοριστική: αν η λεπτή ημισέληνος γίνει ορατή τη 29η ημέρα του Ραμαζανιού, τότε η επόμενη ημέρα ορίζεται ως η 1η του μήνα Σαουάλ και η γιορτή ξεκινά. Αν ο καιρός ή το σκοτάδι εμποδίσουν τη θέαση, η νηστεία παρατείνεται για μία ακόμη ημέρα. Χθες βράδυ, η επιβεβαίωση της εμφάνισης του φεγγαριού -στην Αθήνα, αυτή η διαδικασία έγινε στο Αστεροσκοπείο στο Θησείο- έδωσε το σύνθημα για τη σημερινή γιορτή.
Στον χώρο του τζαμιού στην Ιερά Οδό βρέθηκαν εκατοντάδες Μουσουλμάνοι που ζουν στην Αθήνα και ακολούθησε η σύντομη προσευχή και το κήρυγμα
Για τη μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας, η σημερινή ημέρα είναι ο επίλογος μιας περιόδου νηστείας και η αρχή μιας γιορτής που θα διαρκέσει τρεις ημέρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα