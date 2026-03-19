Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, θα απολογηθεί ξανά το Σάββατο
Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, θα απολογηθεί ξανά το Σάββατο
Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος και θα απολογηθεί το Σάββατο
Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματική βλάβης διώκονται τα δυο άτομα που φέρεται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 23χρονο που προφυλακίστηκε.
Ο 19χρονος ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, ωστόσο υποβλήθηκε αίτημα που αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και συγκεκριμένα την άσκηση κακουργηματικής δίωξης.
Μετά από τη μελέτη της δικογραφίας και την αξιολόγηση της ιατροδικαστικής έκθεσης η οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της κατηγορίας.
Έτσι, ο 19χρονος και το δεύτερο πρόσωπο που δεν έχει συλληφθεί, διώκονται πλέον, εκτός από συμμορία και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου και για το κακούργημα της βαριάς σκοπουμενης σωματικής βλάβης.
Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος και θα απολογηθεί το Σάββατο.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του..
Ο 19χρονος ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, ωστόσο υποβλήθηκε αίτημα που αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και συγκεκριμένα την άσκηση κακουργηματικής δίωξης.
Μετά από τη μελέτη της δικογραφίας και την αξιολόγηση της ιατροδικαστικής έκθεσης η οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της κατηγορίας.
Έτσι, ο 19χρονος και το δεύτερο πρόσωπο που δεν έχει συλληφθεί, διώκονται πλέον, εκτός από συμμορία και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου και για το κακούργημα της βαριάς σκοπουμενης σωματικής βλάβης.
Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ο 19χρονος αφέθηκε ελεύθερος και θα απολογηθεί το Σάββατο.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του..
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
