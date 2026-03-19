Φάρσαλα: Άνδρας κατήγγειλε ότι ο αδερφός του τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο από κοντά, χωρίς να τον τραυματίσει
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Φάρσαλα Πυροβολισμός

1 ΣΧΟΛΙΟ
Άγριο επεισόδιο μεταξύ αδερφών εκτυλίχθηκε στα Φάρσαλα καθώς ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τον αδερφό του. 

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το θύμα κατήγγειλε πως ύστερα από λεκτική διαμάχη λόγω προσωπικών διάφορων, ο αδερφός του τον σημάδεψε με κυνηγητικό όπλο από μικρή απόσταση και τον πυροβόλησε.

Ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε και πρόλαβε να απομακρυνθεί. Ακολούθως, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων καταγγέλλοντας το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο φερόμενος ως δράστης διώκεται για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναζητείται.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

