Τρόφιμα από την «Αποστολή» σε ευάλωτες οικογένειες στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Δέματα με τρόφιμα σε ευάλωτες οικογένειες μοίρασε στην Αλεξανδρούπολη ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών .

Η δράση έγινε στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Κέντρο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της αλυσίδας σούπερ μάρκετ « Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.»
Η παροχή δεμάτων τροφίμων από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία με την εταιρεία
« Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία καθώς προσφέρει άμεση ανακούφιση
σε 100 οικονομικά αδύναμες οικογένειες που αναζητούν τον τρόπο λόγω της αυξανόμενης
ακρίβειας να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής για την επιβίωση τους. Τα δέματα
Κλείσιμο
παρέλαβαν οι Ιερείς με τους Υπευθύνους των Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών, προκειμένου
να τα διανείμουν στους δικαιούχους.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Άνθιμος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες, πρώτα προς τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’, για τη συνεχή
στήριξη και την πατρική μέριμνα, στη συνέχεια προς την εταιρεία « Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.»
για τη γενναιόδωρη προσφορά των δεμάτων και στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και τον Διευθυντή
Κωνσταντίνο Δήμτσα, για τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή τους στο φιλανθρωπικό έργο της
Εκκλησίας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της αδιάκοπης προσπάθειας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και
της τοπικής Εκκλησίας για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο αυξημένων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης