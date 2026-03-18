Τρόφιμα από την «Αποστολή» σε ευάλωτες οικογένειες στην Αλεξανδρούπολη

Δέματα με τρόφιμα σε ευάλωτες οικογένειες μοίρασε

Κλείσιμο

στην Αλεξανδρούπολη ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών .Η δράση έγινε στοπαρουσία του Σεβασμιωτάτουενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της αλυσίδας σούπερ μάρκετ « Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.»Η παροχή δεμάτων τροφίμων από τηνσε συνεργασία με την εταιρεία« Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία καθώς προσφέρει άμεση ανακούφισησε 100 οικονομικά αδύναμες οικογένειες που αναζητούν τον τρόπο λόγω της αυξανόμενηςακρίβειας να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής για την επιβίωση τους. Τα δέματαπαρέλαβαν οι Ιερείς με τους Υπευθύνους των Φιλοπτώχων Ταμείων των Ενοριών, προκειμένουνα τα διανείμουν στους δικαιούχους.Ο Σεβασμιώτατος κ. Άνθιμος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες, πρώτα προς τονΜακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’, για τη συνεχή