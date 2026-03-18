Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Πέθανε σε ηλικία 17 ετών η Λουκία, η διάσημη γάτα του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου, δείτε βίντεο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών η Λουκία, η αγαπημένη αδέσποτη γάτα του αρχαιολογικού χώρου στο Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου, κάτω από την Ακρόπολη.
Η Λουκία αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του χώρου και είχε κερδίσει την καρδιά τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής τους στον αρχαιολογικό χώρο, πολλοί τουρίστες αφιέρωναν λίγο χρόνο για να χαϊδέψουν, να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τη διάσημη γάτα, ανεβάζοντας το σχετικό υλικό στα social media.
Της άρεσε να ξαποσταίνει πάνω σε παγκάκια ή πέτρες, απολαμβάνοντας τη σκιά. Η παρουσία της έδινε μια ιδιαίτερη ζεστασιά στον ιστορικό χώρο.
Οι φύλακες του αρχαιολογικού χώρου φρόντιζαν να υπήρχε πάντα ένα μπολάκι με νερό και φαγητό για τη Λουκία στον χώρο.
