Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία: Καταιγίδες στις Κυκλάδες, χιόνια στα ορεινά - Πάνω από 20mm βροχής στα Κουφονήσια, άλλες 7 περιοχές στο επίκεντρο
Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία: Καταιγίδες στις Κυκλάδες, χιόνια στα ορεινά - Πάνω από 20mm βροχής στα Κουφονήσια, άλλες 7 περιοχές στο επίκεντρο
Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές στην Αττική - Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και νότια Ελλάδα, μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα φαινόμενα - Νέοι χάρτες του meteo
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα, με το δίκτυο του meteo.gr να καταγράφει εντυπωσιακά ύψη βροχής στο Αιγαίο και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ενώ το ημερολόγιο δείχνει 18 Μαρτίου, ο καιρός θυμίζει «βαρύ» χειμώνα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το σκηνικό της Τετάρτης χωρίστηκε στα δύο: ισχυρές καταιγίδες στα νότια θαλάσσια τμήματα και «λευκό» τοπίο στις υψηλότερες κορυφές.
Οι 8 περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση:
1. Κουφονήσια: 29 mm
2. Κερασιά Καρδίτσας: 18.6 mm
3. Έλος Χανίων: 17.2 mm
4. Οξυά Καρδίτσας: 16.6 mm
5. Μουζάκι Καρδίτσας: 16.4 mm
6. Πεζούλα Καρδίτσας: 15.8 mm
7. Κωφοί Μαγνησίας: 15.4 mm
8. Πολύδροσο Φωκίδας: 14.4 mm
Ενώ το ημερολόγιο δείχνει 18 Μαρτίου, ο καιρός θυμίζει «βαρύ» χειμώνα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το σκηνικό της Τετάρτης χωρίστηκε στα δύο: ισχυρές καταιγίδες στα νότια θαλάσσια τμήματα και «λευκό» τοπίο στις υψηλότερες κορυφές.
Στη δίνη της κακοκαιρίας τα ΚουφονήσιαΗ κακοκαιρία «χτύπησε» με ιδιαίτερη ένταση το Κεντρικό Αιγαίο. Τα Κουφονήσια βρέθηκαν στην κορυφή της σχετικής λίστας με 29 mm βροχής μέχρι τις 14:00, ενώ ακολουθούν περιοχές της Θεσσαλίας και της Κρήτης.
Οι 8 περιοχές με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση:
1. Κουφονήσια: 29 mm
2. Κερασιά Καρδίτσας: 18.6 mm
3. Έλος Χανίων: 17.2 mm
4. Οξυά Καρδίτσας: 16.6 mm
5. Μουζάκι Καρδίτσας: 16.4 mm
6. Πεζούλα Καρδίτσας: 15.8 mm
7. Κωφοί Μαγνησίας: 15.4 mm
8. Πολύδροσο Φωκίδας: 14.4 mm
Χιόνια και στο βάθος... σκόνηΤην ώρα που οι Κυκλάδες δέχονταν τον κύριο όγκο του νερού, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Στερεάς, οι βροχές μετατράπηκαν σε χιονοπτώσεις. Ο χάρτης επιβεβαιώνει τη γενικευμένη αστάθεια, καθώς συνολικά 172 σταθμοί κατέγραψαν αξιόλογο νερό, ενώ οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο αποπνικτική στα νότια.
Η θερμοκρασία δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα κάτω από το κανονικό για την εποχή στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο άγγιξαν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά το υπόλοιπο της Τετάρτης 18/03 βροχές αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη.
Την Πέμπτη 19/03 βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών.
Την Παρασκευή 20/03 φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά Στερεάς και Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.
Στους χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένονται (α) το πρωί της Πέμπτης 19/03 και (β) τη νύχτα της Πέμπτης 19/03 προς Παρασκευή 20/03.
Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές στην Αττική - Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και νότια Ελλάδα, μέχρι πότε θα διαρκέσουν
Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.
Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, με κορύφωση σήμερα και αύριο, 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το AtmoHub, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:
• Τετάρτη 18/3: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα
• Πέμπτη 19/3: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub, ΕΔΩ.
Η αναλυτική πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρεςΣήμερα Τετάρτη 18/3 στη χώρα θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι πιο αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Επιπλέον, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς.
Την Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.
Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα