Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές στην Αττική - Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και νότια Ελλάδα, μέχρι πότε θα διαρκέσουν
Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου.
Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.
Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, με κορύφωση σήμερα και αύριο, 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το AtmoHub, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:
• Τετάρτη 18/3: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα
• Πέμπτη 19/3: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub, ΕΔΩ.
Επιπλέον, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς.
Την Πέμπτη (19/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Την Παρασκευή (20/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.
Το Σαββατοκύριακο (21 & 22/3), ασθενή -κατά κανόνα- φαινόμενα θα σημειωθούν βασικά στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Η αναλυτική πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρεςΣήμερα Τετάρτη 18/3 στη χώρα θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι πιο αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα