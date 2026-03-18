Με την epay, εσύ διαλέγεις πότε πληρώνεσαι: IRIS πληρωμές με απόλυτο έλεγχο
Με την epay, εσύ διαλέγεις πότε πληρώνεσαι: IRIS πληρωμές με απόλυτο έλεγχο
Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Sponsored Content
Η epay φέρνει τις πληρωμές IRIS σε περισσότερες από 220.000 επιχειρήσεις δίνοντας στους επαγγελματίες έναν ακόμη απλό και σύγχρονο τρόπο να πληρώνονται.
Με πλήρη υποστήριξη πληρωμών IRIS σε όλα τα φυσικά τερματικά POS, στο Soft POS για κινητά και στις λύσεις e‑commerce, οι επιχειρήσεις μπορούν ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 να αποδέχονται πληρωμές account‑to‑account εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Από τον Φεβρουάριο του 2026 οι συναλλαγές IRIS υποστηρίζουν και άμεση πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού.
Για τον καταναλωτή, οι πληρωμές IRIS είναι απλές και χωρίς κόστος. Για την επιχείρηση, είναι άμεσες, χωρίς όριο συναλλαγής και με το ποσό να πιστώνεται την ίδια στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή. Το σημαντικό πλεονέκτημα για τις συνεργαζόμενες, με την epay, επιχειρήσεις είναι η ελευθερία επιλογής. Ο επαγγελματίας δεν χρειάζεται να ακολουθήσει ένα προκαθορισμένο μοντέλο εκκαθάρισης, αλλά μπορεί να αποφασίσει αν θέλει:
• άμεση πίστωση τη στιγμή της συναλλαγής ή
• εκκαθάριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, με συγκεντρωτικές εγγραφές στον τραπεζικό του λογαριασμό που διευκολύνουν τη λογιστική συμφωνία.
Η φιλοσοφία της επιλογής επεκτείνεται και στις πληρωμές με κάρτες: με το AllWeekPay, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν πίστωση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, ενώ με το NowPay αποκτούν πρόσβαση στις εισπράξεις τους ακόμη και μέσα στην επόμενη ώρα.
Η epay συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη πληρωμών, προσφέροντας στους καταναλωτές όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Από κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners και UnionPay, μέχρι ψηφιακά πορτοφόλια όπως Google Pay, Apple Pay και Garmin Pay, όλα συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα.
Οι άμεσες πληρωμές IRIS έρχονται ως η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτό το σύνολο επιλογών, δίνοντας στους καταναλωτές έναν ακόμη εύκολο τρόπο να πληρώσουν και στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εισπράξεών τους. Με την epay, κάθε τρόπος πληρωμής λειτουργεί συμπληρωματικά, με την επιλογή να παραμένει πάντα στα χέρια της επιχείρησης.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.epayworldwide.gr/iris
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα