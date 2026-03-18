Βίντεο με τον «δράκο» του Πειραιά να ακολουθεί γυναίκα πριν της επιτεθεί, «ξαφνικά ένιωσα δύο χέρια να με τραβάνε προς τα κάτω»
Βίντεο με τον «δράκο» του Πειραιά να ακολουθεί γυναίκα πριν της επιτεθεί, «ξαφνικά ένιωσα δύο χέρια να με τραβάνε προς τα κάτω»
Σε επτά γυναίκες είχε επιτεθεί σεξουαλικά ο 36χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας - Η μαρτυρία γυναίκας που βίωσε τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας ο «δράκος» του Πειραιά, ο αλλοδαπός ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε επτά γυναίκες έχοντας, μάλιστα, αποπειραθεί να βιάσει και μια από αυτές.
Πρόκειται για έναν 36χρονο Αιγύπτιο ο οποίος από τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών σε Πειραιά και Κορυδαλλό.
Η γυναίκα που βίωσε τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του όταν τον είδε να την πλησιάζει, να τη θωπεύει και να προσπαθεί να τη ρίξει κάτω περιγράφει στο protothema.gr πώς γλίτωσε από τις αρρωστημένες διαθέσεις του αλλοδαπού.
«Επειδή πάω νωρίς στη δουλειά μου περπατάω περίπου 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσω εκεί. Φορούσα ακουστικά και αρχικά δεν κατάλαβα ότι με ακολουθεί κάποιος. Ξαφνικά ένιωσα δύο χέρια να με τραβάνε προς τα κάτω. Ήρθε κατευθείαν, χωρίς να μου μιλήσει, με έπιασε από τους γοφούς και πήγε να με ρίξει κάτω. Γυρνάω και βλέπω έναν άγνωστο. Παθαίνω σοκ. Αυτός με πιάνει στο στήθος και στους γλουτούς μου αλλά πρόλαβα να φύγω», λέει το θύμα της σεξουαλικής επίθεσης.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται καρέ-καρέ η δράση του 36χρονου ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί την κοπέλα ενώ αυτή περπατά αμέριμνη.
Ο δράστης επιταχύνει το βήμα του και την πλησιάζει κοιτώντας προς τα αριστερά του μήπως τον παρακολουθεί κάποιος.
Στα λεπτά που ακολούθησαν την έπιασε από τη μέση και αποπειράθηκε να τη βιάσει αλλά η γυναίκα γλίτωσε και πρόλαβε, μάλιστα, να τον τραβήξει φωτογραφία με το κινητό της τηλέφωνο.
«Ευτυχώς πρόλαβα να τον βγάλω φωτογραφία και έτσι έδωσα τις λεπτομέρειες στην Αστυνομία. Μου έμειναν τα χαρακτηριστικά του. Μελαμψός, είχε έντονα μπουκλάκια στα μαλλιά και γωνίες στο πρόσωπο. Ήμουν σίγουρη πως ήταν αραβικής καταγωγής. Από ηλικία, 35 με 45 τον έκανα», αναφέρει η κοπέλα δίνοντας την περιγραφή του 36χρονου Αιγύπτιου.
Τόσο η ίδια όσο και τα υπόλοιπα 6 θύματά του τον αναγνώρισαν και έτσι οι Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες για μια Απόπειρα Βιασμού και έξι περιπτώσεις Προσβολής Γενετήσιας Αξιοπρέπειας.
Πρόκειται για έναν 36χρονο Αιγύπτιο ο οποίος από τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών σε Πειραιά και Κορυδαλλό.
Η γυναίκα που βίωσε τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του όταν τον είδε να την πλησιάζει, να τη θωπεύει και να προσπαθεί να τη ρίξει κάτω περιγράφει στο protothema.gr πώς γλίτωσε από τις αρρωστημένες διαθέσεις του αλλοδαπού.
«Επειδή πάω νωρίς στη δουλειά μου περπατάω περίπου 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσω εκεί. Φορούσα ακουστικά και αρχικά δεν κατάλαβα ότι με ακολουθεί κάποιος. Ξαφνικά ένιωσα δύο χέρια να με τραβάνε προς τα κάτω. Ήρθε κατευθείαν, χωρίς να μου μιλήσει, με έπιασε από τους γοφούς και πήγε να με ρίξει κάτω. Γυρνάω και βλέπω έναν άγνωστο. Παθαίνω σοκ. Αυτός με πιάνει στο στήθος και στους γλουτούς μου αλλά πρόλαβα να φύγω», λέει το θύμα της σεξουαλικής επίθεσης.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται καρέ-καρέ η δράση του 36χρονου ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί την κοπέλα ενώ αυτή περπατά αμέριμνη.
Ο δράστης επιταχύνει το βήμα του και την πλησιάζει κοιτώντας προς τα αριστερά του μήπως τον παρακολουθεί κάποιος.
Στα λεπτά που ακολούθησαν την έπιασε από τη μέση και αποπειράθηκε να τη βιάσει αλλά η γυναίκα γλίτωσε και πρόλαβε, μάλιστα, να τον τραβήξει φωτογραφία με το κινητό της τηλέφωνο.
«Ευτυχώς πρόλαβα να τον βγάλω φωτογραφία και έτσι έδωσα τις λεπτομέρειες στην Αστυνομία. Μου έμειναν τα χαρακτηριστικά του. Μελαμψός, είχε έντονα μπουκλάκια στα μαλλιά και γωνίες στο πρόσωπο. Ήμουν σίγουρη πως ήταν αραβικής καταγωγής. Από ηλικία, 35 με 45 τον έκανα», αναφέρει η κοπέλα δίνοντας την περιγραφή του 36χρονου Αιγύπτιου.
Τόσο η ίδια όσο και τα υπόλοιπα 6 θύματά του τον αναγνώρισαν και έτσι οι Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες για μια Απόπειρα Βιασμού και έξι περιπτώσεις Προσβολής Γενετήσιας Αξιοπρέπειας.
